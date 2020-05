Suisse

Secteur des TIC: l’embellie à portée de main

Les développeurs de logiciels se montrent beaucoup plus optimistes, tout comme les prestataires de services informatiques et les sociétés de conseil en communication.

La branche suisse des technologies de l'information et de la communication, TIC en français et ICT en anglais, s'attend au cours des trois prochains mois à une légère amélioration de la situation. Mais le chemin sera encore long avant de retrouver la croissance, selon l'indice ICT de la Swico.

Depuis la crise liée au coronavirus, l'indice est relevé mensuellement, a précisé la faîtière de la franche lundi. Les développeurs de logiciels se montrent beaucoup plus optimistes qu'il y a un mois, tout comme les prestataires de services informatiques et les sociétés de conseil dans le domaine. Les valeurs des indices dans ces sous-secteurs oscillent entre 77 et 83 points, correspondant à d'importantes progressions par rapport au moins précédent, avec respectivement +8 points et +18 points.