Entre la semaine dernière et l’actuelle, le Conseil d’Etat a adopté cinq projets de loi destinés à aider les activités économiques particulièrement ravagées par la crise du Covid-19. Il s’agit des cas dits «de rigueur», c’est-à-dire qui concernent les secteurs ayant perdu plus de 60% de leur chiffre d’affaires. Dans ce cas de figure, il est prévu que chaque franc mis par le canton soit complété par un franc donné par la Confédération. Au total, Genève prévoit débloquer 90 millions de francs pour l’événementiel (20 millions), les forains (3 millions), l’hôtellerie (50 millions), les agences de voyage (7 millions) et le transport de personnes (10 millions). La facture serait ensuite divisée par deux et Berne s’acquitterait de 45 millions.