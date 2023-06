Sécurité autour des stades: «Si on ne fait rien, il y aura des décès»

«Nous ne pouvons que nous réjouir de la promotion de nos clubs en Super League. Malheureusement, cela va générer des problèmes de sécurité avec la présence d’ultras qui accompagnent leur équipe, et ceci pourrait se répéter régulièrement chaque week-end, dès fin juillet, à Lausanne ou à Yverdon», a signalé le député José Durussel (UDC). «Si on ne fait rien pour assurer la sécurité dans les stades, autour des stades et lors du parcours gare-stade, il y aura des décès à cause de ces ultras», a prévenu le député de Rovray. Il s’est insurgé également contre les violences et saccages commis sur l’espace public et dans les transports publics en marge des matchs de foot.