Des abris de bus connectés rassurent les Brésiliennes

Des panneaux publicitaires aux arrêts de bus transformés en anges gardiens entre 20h et 5h du matin. C’est ce qui fleurit actuellement dans les villes brésiliennes de São Paulo, Rio de Janeiro et Campinas. Baptisé «Abrigo Amigo» (abri accueillant) ou «Guarded Bus Stop» (arrêt de bus surveillé), ces écrans numériques diffusent des publicités la journée et se transforment en centre d’appels la nuit.

Ce concept a été pensé pour offrir une solution aux personnes s’estimant vulnérables et aux femmes qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles attendent le bus, la nuit. Elles seraient 68% au Brésil, pays avec l’un des taux d’homicide les plus hauts au monde (voir encadré), selon AlmapBBDO. Cette agence de pub a collaboré avec Electromidia, une entreprise spécialisée dans l’affichage publicitaire, et a reçu le soutien financier de la ville et de l’État de São Paulo ainsi que des aides au niveau fédéral. Des entités privées ont aussi participé au financement.

Les panneaux, on en compte pour l’instant une centaine installée aux arrêts les plus isolés, sont équipés de micros, de caméras à vision nocturne et d’une connexion internet. Des détecteurs de présence ont aussi été installés. Ces derniers passent l’appel au centre d’aide s’ils observent qu’une personne seule est présente, la mettant ainsi en relation avec un membre du personnel d’Electromidia. Il est aussi possible d’entrer en contact avec l’entreprise en touchant l’écran.