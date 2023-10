Sécurité: Berne renforce sa prévention contre le terrorisme

«Au vu de la situation actuelle, des mesures supplémentaires de sécurité ont été prises», a déclaré le chef de la sécurité bernoise Reto Nause dans une interview à «Bärn Today». C’est que dès samedi, se tient sur la Place fédérale le spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz», une manifestation qui se déroule en soirée depuis plusieurs années. L’escalade du conflit au Proche-Orient et le meurtre de deux supporters de football suédois à Bruxelles lundi dernier sont à l’origine de ces mesures renforcées. L’une des deux victimes vivait à Steffisburg (BE) et était fan des YB.