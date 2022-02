La Chaux-de-Fonds (NE) : Sécurité publique: les maux ont été listés

Un audit a relevé divers problèmes structurels au sein du Service de la sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le Conseil communal en a pris acte et a choisi d’agir.

L’audit a mis en lumière un problème de communication entre l’état-major et le personnel ainsi qu’un malaise général qui dure depuis plusieurs années au sein de la brigade. Ces éléments expliquent vraisemblablement pourquoi de trop nombreux agents ont rencontré des problèmes de santé et se sont parfois résolus à quitter le service.

Suite à ces conclusions, le Conseil communal a pris plusieurs décisions. Il a tout d’abord choisi de moderniser la gouvernance du service. Le commandant sera remplacé par un chef de service, la géométrie de l’état-major sera modifiée et les contacts entre la hiérarchie et la base seront renforcés. L’organisation des missions sera dorénavant plus orientée vers un service à la population. De même, les horaires de travail se rapprocheront désormais de ce qui se fait dans les autres communes. Enfin, davantage de responsabilités seront déléguées aux agents afin de pouvoir apprécier de manière plus fine la complexité des situations réelles auxquelles ils sont confrontés.