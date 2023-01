Brésil : Sécurité renforcée à Brasilia, 39 personnes inculpées

Les autorités brésiliennes ont renforcé la sécurité autour des centres du pouvoir, incarcéré un millier de personnes et engagé des poursuites à l’encontre d’une quarantaine d’entre elles.

La sécurité du District fédéral a été placée sous le contrôle de l’exécutif par un décret présidentiel le 8 janvier, date à laquelle des milliers de bolsonaristes ont envahi et saccagé les trois centres du pouvoir, une semaine seulement après l’investiture du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Le nombre de policiers militaires postés à proximité du Palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême va «immédiatement» être porté de 248 à 500, a annoncé la gouverneure par intérim du District fédéral Celina Leao. Celina Leao remplace Ibaneis Rocha, suspendu pour 90 jours en raison des failles de la sécurité le 8 janvier.

Plus de 2000 personnes ont été arrêtées après ces attaques, que le gouvernement a qualifiées d’«actes terroristes». Près de 1200 ont été incarcérées et le parquet a engagé des poursuites formelles contre 39 d’entre elles pour association criminelle armée, atteinte au patrimoine, violence contre l’État démocratique et incitation au coup d’État.