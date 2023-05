Cannes 2023: un colis suspects près du Palais des festivals

La tension est montée d’un cran en ce vendredi froid et pluvieux sur la Croisette. Une intervention policière a eu lieu en début d’après-midi après la découverte d’un «colis suspect» à proximité du Palais des festivals, au cœur de la manifestation.

Ce colis, découvert vers 13h30 devant l’Office du tourisme, était un «bagage oublié par un touriste», a précisé Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture. L’intervention policière a pris fin à 14h et le périmètre de sécurité a été levé. Tout danger a été écarté.

«Le coup du colis, ils nous le font chaque année», nous a confié une passante cinéphile, quelque peu agacée. «À cause de cela, ça va être encore plus compliqué pour passer les sécurités et voir les films. Le temps n’est pas extensible!»