Sri Lanka : Sécurité renforcée deux ans après les attentats de Pâques

Plus de 12’500 policiers armés appuyés par l’armée ont été déployés à proximité des 2000 églises du pays. Ceci deux ans après les attentats qui avaient fait 279 morts au Sri-Lanka en 2019.

Plus de 12’500 policiers armés appuyés par l’armée ont été déployés dimanche à proximité de près de 2.000 églises sri-lankaises. «Nous avons également obtenu l’aide des forces armées pour patrouiller et renforcer les services de police à travers tout le pays», a déclaré le porte-parole de la police, l’inspecteur général adjoint Ajith Rohana.

Attentats-suicides le dimanche de Pâques

Des attentats-suicides avait frappé trois églises et trois hôtels de luxe sri-lankais le dimanche de Pâques en avril 2019. Au moins 279 personnes avaient été tuées dans ces attaques et quelque 500 blessées. Plus de 200 personnes en lien avec ces attaques, attribuées à une organisation jihadiste locale, ont été arrêtées mais personne n’a encore été poursuivi.