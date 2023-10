Le marché de la citrouille Juckerhof souffre de son succès

Le marché de la citrouille zurichois bat son plein entre septembre et octobre.

Les citrouilles et cucurbitacées en tout genre ne sont pas les seules qu’on aperçoit par milliers entre septembre et octobre au Juckerhof. En effet, le traditionnel marché de la citrouille accueille parfois jusqu’à 20’000 visiteurs par jour lorsque la météo est clémente. Un supplice pour les habitants de la commune de Seegräben (ZH), qui font parfois les frais de l’absence de considération de certains touristes: «Il arrive régulièrement que les bords de route soient remplis de voitures et parfois même sur des places de parking privées», déplore un riverain de la manifestation.