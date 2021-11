Football - Seferovic a raté l’immanquable contre le Barça

Depuis mardi soir, Haris Seferovic est devenu la cible de tous les supporters du Benfica Lisbonne. L’attaquant suisse, entré en jeu à la 81e minute à la place d’Alex Grimaldo, a en effet raté l’immanquable au Camp Nou, à la 93e du match contre le Barça. Or, son but aurait non seulement offert la victoire à son équipe – le match s’est terminé sur le score de 0-0 – mais il l’aurait aussi pratiquement qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Du coup, Sferovic s’en prend plein la figure sur les réseaux sociaux.

Reprenons les choses dans l’ordre. A un peu plus d’une minute de la fin du temps additonnel, Benfica part en contre à 2 contre 1 (en l’occurrence le défenseur barcelonais Eric Garcia). De son aile droite, Darwin Nuñez décale parfaitement Seferovic, qui part seul affronter Marc-André ter Stegen. Le Suisse élimine subtilement le gardien barcelonais d’une petite pichenette, et alors qu’il n’a plus qu’à conclure dans le but vide, il trouve le moyen de tirer à côté du pied gauche!