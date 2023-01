Basket: Sefolosha n’a rien perdu, Vevey en finale

C'était l'événement de ce début de week-end sur la Riviera. A l'occasion de la seconde demi-finale du «Final Four» de la SBL Cup, Thabo Sefolosha a repris le cours de sa carrière, chez lui, deux jours après l'annonce de son come-back. Et le Vaudois de 38 ans a démontré qu'il en avait encore largement sous le pied lors du succès de son équipe de Vevey face à Union Neuchâtel (75-60). Les joueurs de Niksa Bavcevic disputeront le trophée à Massagno dimanche en finale.

Forcément scruté trois années après son dernier match NBA avec les Houston Rockets, la nouvelle recrue du VRB a réalisé une prestation pleine, éteignant le top scoreur neuchâtelois Dalan Ancrum (12 points à 4/16 au tir) et noircissant la ligne de statistiques à sa manière avec 14 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions, 10 fautes provoquées pour une évaluation totale de 27. Avec la victoire au bout, on peut parler d'un retour au jeu plus que réussi.