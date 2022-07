Streetball à Lausanne (VD): Sefolosha: «On se croirait à Venice Beach, en Californie»

«On se croirait à Venice Beach, en Californie, lâche le Vaudois Thabo Sefolosha, qui a passé 14 ans au plus haut niveau du basket mondial, en NBA. Ce genre de tournoi, ça me rappelle les années formatrices. Ça fait plaisir! Et ça encourage la pratique du sport.» Le trentenaire n’a pas tort. Au bord du terrain, soda dans une main et ballon dans l’autre, les jeunes imitent les pros du streetball 3 contre 3.