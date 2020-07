Actualisé il y a 44min

Basketball

Sefolosha: «Rependre le championnat n’a aucun sens»

Le joueur suisse des Houston Rockets a décidé de ne pas participer aux play-off de NBA qui devraient commencer fin juillet. Il explique les raisons de son choix fort au détriment de sa carrière.

de Grégory Beaud

Thabo Sefolosha ne jouera plus cette saison. Keystone

Jeudi, le site spécialisé d’«ESPN» a annoncé que Thabo Sefolosha (36 ans) ne rejoindrait pas les Houston Rockets pour la fin de saison. Le Vaudois, premier Suisse à évoluer en NBA, est pour l’heure l’un des rares à avoir fait ce choix fort. Alors que la pandémie semble toujours plus hors de contrôle aux Etats-Unis, le vétéran de la franchise texane n’arrivait pas à trouver un sens à la reprise du championnat. Quitte à mettre son futur en NBA en danger et quitte à laisser beaucoup d’argent sur la table. Interview.

Thabo Sefolosha, comment en êtes-vous arrivé à prendre cette décision?

Cela faisait un moment que la question de la pertinence d’une reprise se posait. Dans un premier temps, j’étais enthousiaste à l’idée de jouer. On l’était tous. Voici un mois, lorsque les premières discussions ont eu lieu, le timing semblait bon et la pandémie semblait doucement se calmer dans le monde. Aux Etats-Unis, cela prenait un peu plus de temps, mais l’échéance du 31 juillet paraissait tout de même réaliste. J’ai vraiment accueilli cela avec le sourire. Ce d’autant plus qu’avec les Houston Rockets, il y avait une vraie chance de gagner le titre.

Pourquoi dès lors avoir changé d’avis?

Fin juin, nous avions rendez-vous avec tous mes coéquipiers à Houston. Et honnêtement, je voyais de moins en moins comment nous pourrions reprendre la saison. L’idée est d’enfermer une vingtaine d’équipe à Orlando dans une sorte de bulle. Une quarantaine de plusieurs mois si l’on ajoute les semaines de préparation. Cela ne fait aucun sens. Je n’étais pas confortable avec cette idée d’un point de vue sanitaire. Imaginez l’atmosphère de suspicion généralisée dans laquelle vont se trouver les joueurs. Qui est malade? Qui n’est pas malade? Tout le monde sera surveillé. Et d’un point de vue familial, je ne voulais pas le faire. Les sportifs sont habitués à faire des sacrifices et partir jouer plusieurs semaines loin des leurs. Mais pas autant que cela. Je ne voyais pas l’intérêt.

A vous écouter, la décision semble finalement «facile», si on ose dire…

Détrompez-vous. C’était vraiment difficile comme processus. Ce d’autant plus que je suis passé de l’enthousiasme au fatalisme en peu de temps. Le sport a un devoir d’exemplarité pour la population. Comment pouvons-nous justifier de reprendre le championnat alors que la pandémie est à ce point hors de contrôle aux Etats-Unis en ce moment? Depuis que l’idée de recommencer est devenue concrète, j’ai lu un maximum de choses pour me renseigner. Les moyens de transmission, les risques. Bref, je n’ai pas pris cette décision à la légère. Mais pour moi, c’était la bonne.

Le Veveysan avait signé l’été dernier à Houston. Keystone

Pensez-vous vraiment que la saison reprendra?

Cela reprendra. J’en suis convaincu. Il y a trop d’argent en jeu pour qu’ils arrêtent tout. Mais la question est surtout de savoir si cela se terminera. Honnêtement, il y a trop de risques d’avoir tous ces joueurs au même endroit. J’ai vraiment peur qu’on reprenne et qu’après un tour de play-off tout soit interrompu. Je n’ai pas envie d’être au milieu de tout cela.

‹‹Ma santé et ma famille étaient plus importants›› Thabo Sefolosha, joueur des Houston Rockets

Comment ont réagi vos dirigeants?

Tout le monde peut comprendre ce genre de décisions. Et comme je viens de le dire: s’il n’y avait pas autant d’argent en jeu, l’idée de reprendre à Orlando dans une sorte de bulle n’aurait jamais fait son chemin. Actuellement, tout le monde défend son bout de gras et je le comprends, évidemment. Je ne peux pas les pointer du doigt. Moi, j’ai pris une décision. Je laisse beaucoup d’argent sur la table (ndlr: près de 400’000 francs selon «Yahoo»). Mais ma santé et ma famille étaient plus importants.

Vous êtes en fin de contrat avec Houston. N’avez-vous pas peur des conséquences de cette décision?

Ce n’est pas la première chose à laquelle j’ai pensé. J’ai réfléchi à prendre la décision qui me semblait juste. Je me suis investi durant 14 ans dans la NBA. Beaucoup de mes amis seront à Orlando et, en un sens, j’aurais pu avoir envie d’être là-bas avec eux. Mais ce choix ne me semble pas être le bon. Donc pour vous répondre, non je n’ai pas peur d’éventuelles conséquences.

Keystone

De Suisse, nous suivons de loin la situation aux Etats-Unis. Sur place, comment cela se passe?

Lorsque je me suis rendu à Houston, j’ai été choqué. La situation est vraiment hors de contrôle actuellement et je suis très inquiet pour le futur. Avec ma famille, nous avons décidé de faire les démarches pour revenir tout bientôt en Suisse. Nous ne nous sentions plus en sécurité. Cette crise du coronavirus est absolument mal gérée. C’est catastrophique. Et le filet social qui existe ailleurs est absent aux Etats-Unis. Les gens sont contraints d’aller travailler malgré les risques, sous peine de perdre leur emploi.

‹‹Lors des quatre derniers mois, il a démontré toute son incapacité›› Thabo Sefolosha, joueur des Houston Rockets

Lors de l’élection de Donald Trump, vous aviez été très critique à son égard. Quatre ans plus tard, qu’en pensez-vous?

Ce n’est pas pire que ce que j’avais imaginé. Cela ne veut pas dire que c’est une bonne nouvelle… Lors des quatre derniers mois, il a démontré toute son incapacité et il est aussi bête que nous pouvions le craindre. Comme pour la pandémie, la crise sociale que nous vivons actuellement est très inquiétante. Les Américains ne croient plus aux deux grands partis, les Démocrates et les Républicains. Ce n’est pas un hasard si un outsider a pu se faire une place pareille. Vous savez, pour moi Donald Trump n’est pas la cause du problème, mais plutôt un révélateur de ce qui ne fonctionne pas dans cette société.

On vous a vu marcher lors de protestation Black Lives Matter. Comment l’avez-vous vécu?

C’était très important pour moi car le message doit être fort et c’est un mouvement qui doit être soutenu coûte que coûte. Marcher et se montrer vocal, c’est le prix à payer pour être entendus.

Le magasin de Thabo Sefolosha à Atlanta a été vandalisé. Facebook: Attom ConceptStore

Pourtant votre magasin à Atlanta a été vandalisé durant les manifestations…