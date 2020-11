Entre 2014 et 2017, les Genevois et Genevoises ont été principalement touchés par cinq types de cancer. Chez les hommes, 26% des nouveaux cas concernent la prostate. La gent féminine est quant à elle particulièrement concernée par le cancer du sein – 33% des nouveaux diagnostics. Les autres types de cancers frappent les deux sexes dans le même ordre: poumon, côlon et mélanome malin de la peau.

Les deux types de cancer les plus fréquents dans la population sont également ceux pour lesquels le taux de survie à cinq ans est le plus élevé. Ainsi, 91% des femmes touchées par un cancer du sein le combattent avec succès. Pour le cancer de la prostate, ce taux est de 87%. Toutes tumeurs confondues, le taux de survie des femmes se situe à 70% contre 59% pour les hommes.

Le taux d’incidence des cancers au bout du lac est plus élevé que la moyenne suisse. En 2017, il était de 463 cas pour 100 000 chez les hommes et de 355 pour les femmes. A l’échelle du pays, les hommes se situent à 428, les femmes à 329. La même année, à Genève, le cancer a été la première cause de décès quel que soit le sexe. En Suisse, c’est également le cas pour les femmes, alors que chez les hommes cancer et maladies de l’appareil circulatoire se partagent la première place.