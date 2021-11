Télévision : Séisme à «Koh-Lanta»: Teheiura avoue avoir triché

Lors de l’épisode du 9 novembre, l’un des aventuriers les plus emblématiques de l’émission a admis avoir demandé de la nourriture aux locaux. D’autres candidats seraient dans le coup.

«Nous avons appris et eu la confirmation qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé de la nourriture à des pêcheurs qui passaient au large. Plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp», a expliqué Denis Brogniart au candidat originaire de Tahiti, qui vivait cette aventure «à domicile». La tête basse, Teheiura n’a pas cherché à nier, avouant avoir mangé «deux fois». «J’ai eu un moment de faiblesse. Je ne cherche pas d’excuses, je prendrai la sanction qu’il faudra parce que j’ai failli. Ça va me peser toute ma vie et me servir de leçon», a répondu, très ému, l’aventurier.