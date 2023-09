Séisme au Maroc: «Comme s’il y avait un avion dans la pièce»

L’hôtel a souffert mais les convives sont sains et saufs.

Puissante onde de choc

Sains et saufs

Les clients et le personnel de l’hôtel s’en sont tirés sains et saufs. Deux des trois parties qui composent le complexe ont été durement touchées, mais les bâtiments sont restés debout. «Une fois la secousse passée, les uns et les autres ont rejoint leurs chambres, dont certaines sont dévastées: pans de murs effondrés, larges fissures et décombres jonchant le sol…», détaille Marie Prieur. «Difficile d'imaginer que quelques heures auparavant, la chambre était un petit paradis», soupire un autre Genevois, présent dans l’hôtel.