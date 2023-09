Séisme au Maroc: ces Suisse quittent travail et famille pour aider

Aide directe et rapide

Les quelque 5 à 6 millions de Marocains établis à l’étranger se mobilisent pour leur pays sinistré. C’est le cas notamment en Suisse romande, où plusieurs actions humanitaires ont été menées ou sont en cours depuis le séisme. Selon nos renseignements, de nombreuses personnes ayant une bonne situation professionnelle en Suisse ont préféré mener une aide directe sans passer par des associations. «Lundi, j’ai envoyé 4000 francs à une personne de confiance et à l’abri du besoin. Le lendemain, des tentes, des couvertures, des sacs de couchage avaient déjà été distribués aux populations qui en avaient besoin. J’ai reçu des photos et des vidéos de la distribution de dons», salue un homme d’affaires yverdonnois d’origine marocaine. Un restaurateur lausannois a utilisé la même méthode. «Trois amis et moi avons envoyé un montant de 5000 francs à un contact sur place. Il a acheté du matériel et, en moins de 48 heures, les dons ont été réceptionnés par leurs destinataires», souligne-t-il. Cependant, plusieurs ONG accusent également Rabat de bloquer l’aide humanitaire. Le Maroc a également décliné l’offre de plusieurs pays, dont la France, tout en acceptant l’appui du Royaume-Uni, de l’Espagne, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite.