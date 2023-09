Séisme: Il pleure la mort de ses quatre enfants et de sa femme

Au village de Moulay Brahim, dans le Haut Atlas du Maroc, la tragédie de Lahcen est sur toutes les lèvres. L’homme a perdu sa femme et ses quatre enfants dans le puissant séisme qui a frappé le royaume. Dans le minuscule dispensaire de ce douar --niché dans une zone montagneuse enclavée à plus d’une heure de la cité touristique de Marrakech--, Lahcen est assis dans un coin, mutique, la tête baissée et le corps comme recroquevillé par la douleur. «J’ai tout perdu», souffle ce quadragénaire d’une voix à peine audible.

Entre survivants et tombes

Ce tremblement de terre de magnitude 6,8, le plus puissant à frapper le Maroc à ce jour, a fait 1037 morts et 1204 blessés, a indiqué le Ministère de l’intérieur dans son dernier bilan provisoire publié samedi à 15 heures. Plus de la moitié des morts (542) ont été recensées dans la province d’Al-Haouz, épicentre du séisme, dont fait partie le village de Moulay Ibrahim, qui déplore une dizaine de victimes mais craint un bilan plus lourd.