Séisme: deux Français en voyage de noces parmi les victimes

Le tremblement de terre survenu samedi au Maroc a fait quatre victimes françaises. Parmi elles, un jeune couple qui n’était marié que depuis quelques jours. Selon «Le Parisien» , Younes (26 ans) et Samira (22 ans) étaient en voyage de noces à Marrakech, quand la tragédie a frappé. Les deux jeunes gens se trouvaient dans une maison qui s’est effondrée au moment du séisme. Les heures qui ont suivi ont tourné au calvaire pour leurs proches restés à Meaux, en région parisienne. L’angoisse était à son paroxysme quand une photo du couple s’est mise à circuler sur les réseaux sociaux, sous forme d’avis de recherche.

La confirmation, terrible, est tombée quelques heures plus tard. «Le téléphone de Samira a été géolocalisé samedi sur un site proche de Marrakech, où il ne restait que des débris des constructions. Les corps des deux jeunes mariés ont été sortis des décombres, quelques heures plus tard», confie Radoine Khorchi, président de l’association Centre islamique Al Badr, qui gère la mosquée que fréquentait le jeune couple. La nouvelle a plongé l’entourage des jeunes mariés dans un profond désespoir: «On est passés par toutes les phases: le déni, la colère, l’incompréhension», souffle Zeynab, une amie de Samira.

Proche de Younes, Fayçal* est inconsolable: «C’était mon ami d’enfance, j’ai grandi avec lui», confie-t-il. Les deux amoureux étaient très investis dans la vie religieuse et culturelle de leur ville de Meaux, où ils œuvraient comme bénévoles au sein de l’association islamique. «On a versé énormément de larmes parce qu’on connaît les familles, on connaît ces deux jeunes. (…) Ils avaient tout le temps le sourire, toujours disponibles et au service de l’humanité», explique sur RTL Radoine Khorchi.