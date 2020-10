Mer Egée : Puissant séisme au large des côtes turques

Une secoussse de 7 sur l’échelle de Richter a eu au large de l’île grecque de Samos. Il a été ressenti jusqu’à Athènes. Des bâtiments se sont effondrés à Izmir en Turquie.

Un puissant séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a secoué vendredi l’ouest de la Turquie et provoqué l’effondrement de plusieurs immeubles, ont rapporté l’Institut de géophysique américain (USGS) et les médias turcs.

La secousse, qui a été ressentie jusqu’à Istanbul et Athènes, s’est produite en mer Egée, au sud-ouest d’Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l’île grecque de Samos.