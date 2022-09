France : Séisme de magnitude 4,2 près du Mont Blanc

Le Réseau national de surveillance sismique (Renass) a signalé qu’un séisme «modéré» de magnitude 4,2 dont l’épicentre a été localisé près du Mont Blanc s’est produit samedi matin. Selon les premiers éléments et les données GPS du Renass, basé à Strasbourg, le séisme s’est produit à 06 h 18 GMT (08 h 18 heure locale) à environ 4,5 km de Chamonix, non loin des frontières suisse et italienne.