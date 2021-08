Indonésie : Séisme de magnitude 5,9 en Papouasie

Le tremblement de terre a secoué l’est de l’Indonésie. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé lundi la Papouasie, la province la plus à l’est de l’Indonésie, a annoncé l’Institut américain de géophysique. Aucune alerte au tsunami n’a été lancée et aucun dommage signalé immédiatement après le séisme qui s’est produit à 12 kilomètres de profondeur à quelque 180 kilomètres de la ville de Tual. Les séismes les plus profonds font moins de dégâts en général que ceux qui se produisent près de la surface.