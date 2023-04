Asie : Séisme de magnitude 6,2 à l’est des Philippines, selon l’USGS

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé la côté est des Philippines mardi, selon l’Institut américain de géophysique USGS, les autorités locales mettant en garde contre des répliques et des dégâts éventuels.

Au large de l’île de Luzon

«Ceinture de feu» du Pacifique

Deux puissants séismes avaient frappé début mars le Sud des Philippines faisant des dégâts et obligeant des centaines de villageois à abandonner leurs foyers. Des tremblements de terre surviennent quotidiennement aux Philippines , qui se situent sur la «ceinture de feu» du Pacifique, une zone d’intense activité sismique et volcanique.

Le dernier séisme majeur en date s’est produit dans le Nord des Philippines en octobre. De magnitude 6,4, il a frappé la ville de Dolores dans la province montagneuse d’Abra, blessant plusieurs personnes, endommageant des bâtiments et coupant l’électricité dans la majeure partie de la région. Un séisme de magnitude 7 a également frappé la province d’Abra en juillet a fait onze morts et plusieurs centaines de blessés, provoquant des glissements de terrain et des fissures au sol.