Asie

Séisme de magnitude 6,6 au large de l’Indonésie

Un séisme s’est produit au large de l’île de Java, en Indonésie, lundi soir. Il y a une «une faible probabilité de victimes et de dégâts».

Le fort séisme s’est produit à une profondeur de plus de 500 kilomètres, a précisé l’USGS, indiquant qu’il y avait «une faible probabilité de victimes et de dégâts».

L’archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.