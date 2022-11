Asie : Séisme de magnitude 6,9 au large de l’Indonésie

Selon les premières informations, le tremblement de terre a été faiblement ressenti, et il n’y a pour l’instant aucun dégât ni victime à déplorer.

«Bizarrement, je n’ai rien senti du tout»

«Nous avons vérifié auprès des autorités de l’île d’Enggano, la plus proche de l’épicentre et elles ont indiqué que le séisme avait été faiblement ressenti, qu’il n’y avait jusque là aucun dégât ni victime à déplorer mais étaient en train de faire davantage de vérification», a précisé à l’AFP un porte-parole de l’agence de prévention des catastrophes d’Indonésie Abdul Muhari. Des habitants de Bengkulu, joints par l’AFP, ont indiqué qu’ils n’avaient rien senti ou presque. «Bizarrement, je n’ai rien senti du tout. J’étais encore dehors, en train de parler à mon voisin, et nous n’avons pas du tout réalisé qu’il y avait un séisme», a précisé à l’AFP Hendri Tasparillo, 34 ans.