Etats-Unis : Gros séisme de magnitude 8,2 au large de l’Alaska

Un violent tremblement de terre s’est produit jeudi matin au sud-est de Perryville sur la péninsule de l’Alaska, selon l’USGS. Une alerte au tsunami a été lancée.

Vagues potentiellement dangereuses

Ceinture de feu

L’Alaska fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, zone très active pour les séismes et qui s’étend du golfe d’Alaska à la péninsule russe du Kamtchatka. Le 27 mars 1964, un séisme de magnitude 9,2, le plus violent jamais enregistré aux Etats-Unis et dans le monde, avait frappé la région d’Anchorage. Il avait duré plusieurs minutes et provoqué un raz-de-marée destructeur sur toute la côte ouest américaine, faisant au total plus de 250 victimes.