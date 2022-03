Asie : Séisme de magnitude 7,3 dans l’est du Japon, alerte au tsunami

L’épicentre de la secousse est situé au large de la côte du département de Fukushima, à 60 km de profondeur. Deux millions de foyers sont privés d’électricité.

Privés d’électricité

La secousse, longuement et fortement ressentie y compris à Tokyo, a privé d’électricité plus de deux millions de foyers, dont près de 700’000 dans la capitale japonaise, selon l’opérateur Tepco.

Plaques tectoniques

Le Japon reste hanté par cette catastrophe il y a 11 ans qui a fait plus de 18’500 morts et disparus, et forcé plus de 165’000 personnes à évacuer leurs foyers, à cause des risques de radiations.