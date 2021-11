Amérique du Sud : Un tremblement de terre de magnitude 7,5 secoue tout le nord du Pérou

Le séisme s’est produit à 5 h 52 locales. L’épicentre a été localisé dans la jungle péruvienne, une zone peu peuplée. Aucune victime n’est pour l’heure à déplorer, selon les autorités.

Un séisme de magnitude 7,5 a frappé dimanche à 5 h 52 locales (11 h 52 en Suisse) le nord du Pérou, a annoncé l’institut américain USGS. La secousse et n’a pas fait de victimes, selon les premières informations des autorités péruviennes.

À Lima, les habitants sont descendus dans la rue

La secousse a été ressentie dans quasiment la moitié du pays, dans le nord et le centre, notamment dans des régions comme Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash et dans la capitale. À Lima, située à plus d’un millier de kilomètres au sud de l’épicentre, la population est descendue dans les rues de certains quartiers.