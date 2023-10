Un séisme frappe l'Afghanistan, nombreuses victimes redoutées

Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a secoué samedi matin l’ouest de l’Afghanistan, suivi par quatre fortes répliques, a rapporté l’Institut de géophysique américain (USGS), sans que les conséquences du séisme ne soient encore évaluées. Son épicentre a été localisé à 40 kilomètres au nord-ouest d’Hérat, et il a été suivi rapidement par quatre répliques de magnitudes de 5,5, 4,7, 6,3 et 5,9 respectivement.

«C’était terrifiant»

«Nous étions dans nos bureaux lorsque l’immeuble a soudain commencé à trembler et les revêtements muraux à tomber. Les murs se sont fissurés, et une partie de l’immeuble s’est effondrée», a déclaré Bashir Ahmad, âgé de 45 ans. «Je n’arrive pas à contacter ma famille, les connexions de réseaux ne fonctionnent plus. Je suis anxieux et effrayé, c’était terrifiant», a-t-il ajouté. Des groupes de femmes et d’enfants se tenaient loin des immeubles élevés, dans les rues de Herat, après le tremblement de terre et ses répliques, qui se sont produites dans l’heure suivante.