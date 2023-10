Séisme en Afghanistan: un village réduit en poussière

Le village pauvre de Kashkak a été anéanti par le séisme de magnitude 6,3 et les huit fortes répliques qui ont frappé la région, faisant plus de 2000 morts, selon les autorités afghanes. «Nous avons extrait des décombres plusieurs corps. Trois étaient des enfants en bas âge», raconte Amir Hussain, un sauveteur bénévole âgé de 33 ans qui a passé la nuit à fouiller les ruines dans l’espoir de retrouver des survivants.

«Ils venaient juste de rentrer de l’école. L’un est mort dans la rue, les deux autres dans leur maison», ajoute-t-il. Autour de lui, des hommes aux vêtements couverts de poussière fendent la terre sèche et couleur sable. Certains cherchent encore des corps enfouis sous les décombres, les autres creusent des tombes pour enterrer les morts. Un homme, chancelant sous le coup de l’émotion, est conduit dans le dédale des monticules de terre marquant l’emplacement des sépultures.

Un séisme «sans précédent»

«Tout le monde est à l’hôpital»

Et l’Afghanistan dans son ensemble souffre du retrait généralisé de l’aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. De l’aide – sous forme de nourriture, eau, tentes et cercueils pour les morts – a tout de même commencé à atteindre les villages affectés, malgré leur isolement. Sous une tente, des morceaux de pain sont distribués aux villageois. À proximité, des provisions sont déchargées de camions du Croissant-Rouge.

Des enfants errent parmi les gravats en terre séchée de ce qui était encore quelques heures plus tôt des habitations. Des effets personnels – sacs à dos, ustensiles de cuisine ou brosses à dents – en émergent. Un homme marche sur ce qui était auparavant l’une des principales routes du village, tenant tendrement au creux des bras un paquet de la taille d’un enfant, enveloppé dans une couverture rouge. Non loin, une mère se lamente sur le sort des siens. «Tout le monde dans notre famille est à l’hôpital, je n’ai pas de nouvelles d’eux», dit Fatima, 40 ans. «Nous sommes tous finis, il n’y a plus rien.»