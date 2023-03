Amérique du Sud : Séisme entre le Pérou et l’Equateur, au moins 4 morts

Une personne est morte à Cuenca (sud) et trois autres dans les environs lorsqu’un immeuble s’est effondré.

Un tremblement de terre dont l’épicentre se situe dans le sud de l’Equateur, et qui a secoué le Pérou, a causé samedi la mort d’au moins quatre personnes et endommagé plusieurs bâtiments, selon un premier bilan des autorités des deux pays.

Immeuble effondré

La secousse de magnitude 6,5 a été enregistrée à 12H12 locales (18h12 en Suisse) dans la municipalité équatorienne de Balao, à quelque 140 kilomètres du port de Guayaquil, et à une profondeur de 44 kilomètres, ont indiqué les autorités équatoriennes. L’Institut sismologique américain (USGS) a évalué la magnitude à 6,8 sur l’échelle de Richter, les autorités sismologiques péruviennes l’ont annoncée à 7,0.

Selon le Secrétariat équatorien à la gestion des risques, une personne est morte à Cuenca (sud) et trois autres dans les environs lorsqu’un immeuble s’est effondré. Au Pérou, le directeur du Centre sismologique national, Hernando Tavera, a déclaré à la radio RPP qu’aucune victime n’avait été recensée et qu’»il n'y a(vait) pas de dommages significatifs».

Ceinture de feu du Pacifique

Des répliques ont été ressenties et l’Institut océanographique et antarctique de la marine équatorienne a assuré que la secousse «ne remplit pas les conditions nécessaires pour générer un tsunami» dans le Pacifique. Le Pérou et l’Equateur sont situés dans la ceinture de feu du Pacifique, une importante zone d’activité sismique qui s’étend le long de la côte ouest du continent américain.