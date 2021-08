Caraïbes : Séisme, tempête et inondations: le calvaire sans fin des Haïtiens

Trois jours après un séisme, qui a pour l’instant fait près de 2000 morts, les Haïtiens tentent de reconstruire des abris. Sous les pluies battantes de la tempête Grace.

Des habitants trempés, épuisés, sans autre choix que d’uriner et déféquer dans des rues menacées d’inondations: le sud-ouest d’Haïti plonge d’heure en heure dans le chaos, les sinistrés de son récent séisme étant, mardi, démunis face aux violentes intempéries d’une nouvelle tempête tropicale.

Dans la ville des Cayes, plus de 200 personnes commencent à bâtir, sous un vent et une pluie persistants, des abris précaires sur un terrain de football inondé. Tous sont sinistrés du tremblement de terre de magnitude 7,2 de samedi, qui, en quelques secondes, a réduit en poussière des dizaines de milliers d’habitations. Au moins 1941 personnes ont été tuées, selon un bilan encore «très partiel» annoncé, mardi, par la protection civile haïtienne.

Près de 10’000 blessés

Avec seulement un bonnet de douche pour se protéger des gouttes, Magalie Cadet est épuisée par les trois jours d’épreuves qu’elle vient de subir. «Même pour faire nos besoins, on n’a aucun endroit, donc on doit chercher dans les rues pour se soulager», déplore cette femme de 41 ans, les nerfs usés par les incessantes répliques du tremblement de terre.

«Hier soir, je m’étais mise à l’abri près de l’église, mais quand on a senti la terre trembler à nouveau, j’ai couru pour retourner ici», soupire-t-elle. Près de 10’000 personnes ont été blessées par les secousses et leurs répliques. Dans les décombres, les secouristes ont extrait 34 personnes vivantes au cours des dernières 48 heures ont indiqué les autorités.

«Mieux vaut être mouillée que morte»

Dans ces conditions, les autorités haïtiennes ont appelé à une «extrême vigilance» à l’égard des maisons fissurées, qui pourraient s’effondrer sous le poids de la pluie. Les Etats-Unis, qui ont évacué une quarantaine de personnes pour des soins urgents, ont affrété huit hélicoptères pour mesurer l’ampleur de la catastrophe via des images aériennes.

Bricolant à la hâte des abris de fortune, les habitants sont dépités. «Hier soir, nous avons passé un mauvais moment. Beaucoup de vent, et puis la pluie. Je suis restée assise: à chaque fois, les rafales nous envoyaient de l’eau», confie Natacha Lormira tout en tenant d’une main le maigre morceau de bois auquel est attachée une bâche déchirée. «Je ne veux pas aller sous une galerie ou un coin de mur, car on a tous vu des gens mourir sous des pans de murs. Donc on se résigne: mieux vaut être mouillée que morte.»