Séismes : La Suisse affine ses scénarios-catastrophes

Plusieurs services fédéraux ont unis leurs efforts pour mettre au point le premier modèle de risque sismique. De quoi mieux gérer les tremblements de terre pouvant survenir.

Depuis quelques années, les Valaisans peuvent tester, à Sion, les bonnes pratiques en cas de séisme. jbm

La statistique est implacable. Chaque personne en Suisse peut être témoin au cours de sa vie d’au moins un séisme causant des dommages sérieux. Un modèle de risque sismique de la Suisse vient d’être publié. Il permet pour la première fois de chiffrer de manière fondée les dommages auxquels on peut s’attendre.

Selon le nouveau modèle, le risque sismique le plus élevé concerne, dans l’ordre, les villes de Bâle, Genève, Zurich, Lucerne et Berne. La plupart des dommages aux constructions dus aux séismes sont attendus dans les cantons de Berne, du Valais, de Zurich, de Vaud et de Bâle-Ville. Ils représentent environ la moitié des pertes financières estimées.

Un modèle de risque sismique pour la Suisse, qui vient d'être publié, montre pour la première fois où les dommages pourraient être les plus graves. Service sismologique suisse

Milliards de francs de dégâts

D'après les calculs du modèle, on peut s’attendre à ce que les tremblements de terre causent, sur une période de 100 ans, des dommages économiques de 11 à 44 milliards de francs suisses aux seuls bâtiments et à leur contenu. Au total, quelque 150 à 1600 personnes pourraient perdre la vie et, selon les estimations, 40’000 à 175’000 se retrouveraient sans abri à court ou à long terme.

Comme il avait déjà été relevé peu après le séisme en Turquie et en Syrie, des scénarios avaient déjà été établis si un séisme de magnitude 6,6 se produisait à Bâle, comme en 1356. On s’attendrait alors à environ 3000 morts. En Valais, le problème est pris au sérieux et des scénarios-catastrophes sont élaborés. Depuis plusieurs années, la population peut prendre place dans un simulateur permettant d’acquérir les bons réflexes lors d’un tremblement de terre.

La méthode Alors que l’aléa sismique évalue la fréquence et la force des secousses que la terre pourrait subir en certains endroits, le risque sismique décrit les conséquences pour les personnes et les bâtiments. Le modèle de risque sismique combine à cet effet des informations détaillées sur l’aléa sismique, l’influence du sous-sol local, la vulnérabilité des bâtiments ainsi que la distribution des personnes et des biens potentiellement affectés, indique l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans un communiqué diffusé mardi.

