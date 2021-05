Olympisme - Seize athlètes suisses de plus sélectionnés pour les JO

Trois fois médaillée aux Championnats du monde (2017, 2018 et 2019), l’équipe de Suisse d’épée sera représentée par Max Heinzer, Benjamin Steffen et Michèle Niggeler pour les épreuves individuel les et par équipe s aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août). Lucas Malcotti a été désigné remplaçant.