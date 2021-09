Suède : Seize blessés lors d’une explosion suspecte à Göteborg

L’origine de la déflagration dans un immeuble n’est pas encore déterminée, mais les premiers indices indiquent qu’il ne s’agirait pas d’un accident.

La cause de l’explosion, qui a déclenché un incendie peu avant 5h dans le centre de Göteborg, n’est toutefois pas encore connue. «Le site a été bouclé et les opérations de secours sont en cours», a déclaré Hans-Jörgen Östler, porte-parole de la police régionale. «Dès que le site sera sécurisé, nous commencerons une enquête technique pour déterminer la cause de l’incendie et de l’explosion», a-t-il ajouté.