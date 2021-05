Vaud : Seize caméras pour garder un oeil sur le centre de Rolle

Toute la Grand-Rue et ses abords, ainsi qu’une partie des quais de la localité, feront l’objet d’une vidéosurveillance. La mesure avait été approuvée il y a déjà dix ans.

Opérer une surveillance sur les lieux où sont commis le plus de dommages à la propriété: c’est le but de l’installation prochaine de seize caméras à Rolle (VD), relate «La Côte». Celles-ci seront placées à des endroits stratégiques, déterminés avec soin par les spécialistes de la sécurité communale et cantonale. Ainsi, toute la Grand-Rue et ses abords, de même qu’une partie des quais de la localité, seront dans le viseur des caméras. Les images ne seront pas suivies en direct mais pourront faire l’objet d’un visionnage rétroactif, soumis à l’autorisation d’un magistrat, dans le but de recherches de preuves en cas d’infraction.