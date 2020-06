Monthey (VS)

Seize conducteurs interpellés pour excès de vitesse

Des contrôles ciblés ont été effectués à Monthey et Collombey-Muraz suite au signalement par plusieurs citoyens de vitesses excessives dans des zones limitées à 50 km/h. Les chauffards seront dénoncés aux autorités compétentes, a indiqué samedi la police cantonale valaisanne.

Les conducteurs interpellés par la police municipale de Monthey ont circulé à des vitesses comprises entre 70 et 96 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

