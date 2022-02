Espagne : Seize migrants portés disparus après un naufrage près des Canaries

L’embarcation a chaviré mercredi au large de l’archipel espagnol, ont annoncé les autorités. Quarante autres personnes ont pu être secourues.

La veille, les secours en mer avaient localisé ce bateau et ramené à terre une quarantaine de migrants, dont un évacué d’urgence par hélicoptère, ainsi que le corps d’une personne décédée. Les recherches s’étaient poursuivies pour retrouver d’autres occupants du bateau.

La majorité des corps ne sont jamais retrouvés

L’opération de secours a eu lieu à 35 kilomètres au sud de l’Île de Fuerteventura, l’île de l’archipel espagnol la plus proche des côtes africaines, et notamment du Maroc, d’où partent souvent des embarcations pour tenter de rallier le sol européen.

L’an dernier, 4404 migrants sont morts ou ont disparu au cours de leur traversée en mer pour tenter de rejoindre l’Espagne, soit deux fois plus qu’en 2020, selon l’ONG Caminando Fronteras, le pire bilan depuis 2015. La majorité des corps ne sont jamais retrouvés.

De son côté, l’Organisation internationale pour les migrations a dénombré au moins 1176 morts ou disparus en 2021 dans la traversée vers les Canaries et au moins 384 sur le trajet vers l’Espagne continentale et l’archipel des Baléares à partir du Maroc et de l’Algérie.