Sri Lanka : Seize morts dans des inondations et glissements de terrain

Dix des 25 districts du Sri Lanka ont été touchés par la mousson, faisant plusieurs victimes depuis vendredi.

Des inondations et coulées de boue provoquées par les pluies de mousson au Sri Lanka ont fait au moins seize morts et obligé 270’000 personnes à quitter leur domicile submergé, a annoncé dimanche le Centre de gestion des catastrophes (DMC).

Un chien aiguille les secours

Les forces de sécurité ont été déployées dans plusieurs districts pour aider à évacuer les villageois sinistrés. Selon le Centre de gestion des catastrophes, 270’000 personnes ont été évacuées de leurs habitations inondées et ont trouvé refuge chez des amis, des proches, ou dans des centres gérés par les pouvoirs publics.

La mousson touche le Sri Lanka deux fois par an, apportant des précipitations vitales pour l’irrigation des terres agricoles et l’énergie hydro-électrique, mais causant également des ravages et des décès.