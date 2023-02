Chine : Seize morts dans un mégacarambolage sur une autoroute

Seize personnes ont été tuées et des dizaines blessées samedi soir dans un carambolage de près de 50 véhicules sur une autoroute de la province du Hunan.

Seize personnes ont été tuées et des dizaines blessées samedi soir dans un carambolage sur une autoroute de la province du Hunan (centre de la Chine), ont annoncé dimanche les autorités. Les images de la scène diffusées par les médias chinois montrent des camions en feu et des voitures accidentées.

Les images republiées en ligne par le «Quotidien du Peuple», un journal d’État, montrent plusieurs camions en feu portant les logos de sociétés de livraison, des voitures écrasées et renversées, et un nuage de fumée noire s’élevant des accidents.

66 blessés

Selon le «Quotidien du Peuple», le carambolage a eu lieu dans la métropole de Changsha, et plus de 180 secouristes ont été dépêchés sur les lieux samedi. Le ministère chinois de la Gestion des situations d’urgences a annoncé dimanche avoir demandé une enquête sur les causes de l’accident.