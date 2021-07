Un nouveau massacre à Beni au Congo fait 16 morts

RDC : Seize morts dans un nouveau massacre à Beni

Seize civils ont été tués dans une embuscade tendue dans l’est de la République démocratique du Congo par des membres présumés du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF).

Les victimes rentraient du marché, «il s’agit de quinze adultes, six femmes et neuf hommes, ainsi qu’un enfant, tous tués par balles», a indiqué à l’AFP le Dr Jérôme Munyambethe, directeur de l’hôpital général d’Oicha. «En ce moment, nous tentons de stabiliser neuf blessés», a-t-il ajouté.

État de siège

«À quoi sert donc cet état de siège lorsqu’on continue d’enregistrer des massacres? Nous n’avons pas encore vu des mesures qui démontrent que nous sommes en état de siège: il n’y a pas d’opérations, il n’y a pas de forces supplémentaires» a dénoncé Lewis Saliboko un responsable de la société civile d’Oicha. L’embuscade a été tendue dans la localité de Maimoya à 40 km de la ville de Beni, au Nord-Kivu. Le Nord-Kivu et la province voisine de l’Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège , pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l’armée et de la police.

À l’origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF ont fait souche depuis près de 30 ans dans l’est de la RDC, d’où ils n’attaquent plus depuis longtemps l’Ouganda voisin. Les ADF sont le plus meurtrier parmi la centaine de groupes armés actifs dans l’Est congolais: ils sont accusés de massacres de civils ayant fait au moins 6000 morts depuis 2013, d’après un bilan de l’épiscopat congolais. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par l’organisation jihadiste État islamique via ses canaux habituels sur les réseaux sociaux. L’EI désigne le groupe comme faisant partie de sa «Province d’Afrique centrale».