Pérou : Seize morts et 20 disparus dans un glissement de terrain

De nombreux bâtiments et routes ont été touchés par ces glissements de terrain.

Les glissements de terrain dans la région d’Arequipa, dans le sud du Pérou, ont fait 16 morts, 27 blessés, 20 disparus et plus de 12’000 sinistrés, selon un dernier bilan jeudi de l’Institut national de défense civile (Indeci). Le précédent bilan de ces glissements de terrain qui se sont produits dimanche après de fortes pluies était de 15 morts et 20 blessés.