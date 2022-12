Martigny (VS) : Seize nouveaux chiots à la Fondation Barry

La Fondation éleveuse de Saint-Bernard est loin de mener une «vie de chien». Et pour cause: seize nouveaux chiots sont venus agrandir la famille Barryland , sise à Martigny. Les petits, nés entre le 20 et le 25 novembre, sont issus de deux mères différentes.

Neuf femelles et sept mâles

Âgée de trois ans et demi, Athena a mis au monde quatre femelles et cinq mâles le 20 novembre. Les petits porteront tous un nom commençant par «N». Leur père est Dasty, un mâle à poils longs. De son côté, Djune est une chienne à poils courts de deux ans et demi. Elle aussi a agrandi Barryland, avec cinq chiennes et deux mâles. Le père de ces sept Saint-Bernard a pour nom Elias. Les chiots de Djune et Elias porteront des noms commençant par «O», qui n’ont pas encore été choisis.