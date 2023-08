Séjour romantique à Londres pour Irina Shayk et Tom Brady

Irina Shayk et Tom Brady seraient en couple depuis quelques semaines.

Il y a trois semaines, Page Six révélait qu’Irina Shayk et Tom Brady vivaient «une histoire d’amour décontractée». Après avoir été aperçus ensemble à Los Angeles, le mannequin russe de 37 ans et le sportif américain de 46 ans se sont offert une escapade romantique à Londres, écrit le «Daily Mail».