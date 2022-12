Hockey sur glace: Sekac impuni pour son horrible charge: «Incompréhensible»

Jiri Sekac s’est fait l’auteur d’une vilaine charge sur Jérôme Gauthier-Leduc vendredi soir. Freshfocus

Vendredi soir, l’horloge de la Vaudoise aréna indiquait bientôt 54 minutes de jeu entre Lausanne et Ajoie (1-2), les deux cancres de National League. C’est l’instant choisi par Jiri Sekac pour sortir le public de sa torpeur. Habituellement si beau à voir jouer, l’attaquant tchèque s’y est pris, pour le coup, de la pire des façons. À savoir en administrant une terrible charge au visage du malheureux Jérôme Gauthier-Leduc.

Le défenseur canadien, qui n’avait plus le puck sur sa palette, a été littéralement catapulté en arrière, le long de la balustrade, perdant au passage son casque et terminant en sang en raison de la violence du choc. Sous les yeux impassibles des arbitres principaux Cédric Borga et Thomas Urban, dont les champs de vision de l’action étaient pourtant totalement dégagés.

«C’est clairement une charge contre la tête, il n’y a aucune discussion possible.» Stéphane Rochette, ancien arbitre

De manière curieuse, pour ne pas écrire grotesque, le duo a décidé… de ne rien décider. Ou plutôt d’envoyer le Jurassien T.J. Brennan sur le banc d’infamie pour une autre faute commise sur la même séquence. Lunaire, tout simplement.

«C’est clairement une charge contre la tête, il n’y a aucune discussion possible, tonne d’emblée Stéphane Rochette. Dans une telle situation, le joueur (ndlr: Jiri Sekac) doit normalement y aller avec son flanc droit. En l’occurrence, il se tourne et donne un coup avec l’épaule gauche. De plus, il se fait grand, décolle les patins et arrive avec une certaine vitesse. Son adversaire, qui est dans une position vulnérable, reçoit l’épaule dans la tête. Tout y est. Il n’y a aucune excuse.»

L’ancien arbitre, désormais consultant à MySports, est sidéré que le No 92 du LHC s’en soit tiré sans la moindre sanction. «C’est incompréhensible qu’il n’y ait pas eu de pénalité infligée sur la glace, s’exclame-t-il. Avec les outils qu’ils ont désormais, et au vu de la violence de la charge, les arbitres auraient dû donner une pénalité de 5 minutes pour charge incorrecte ou dureté excessive. Ça leur aurait permis de visionner la vidéo et d’affiner leur jugement. C’est vraiment un non-sens car tous les critères étaient présents. De plus, Gauthier-Leduc a perdu son casque dans l’action. C’est généralement une bonne indication pour les arbitres. J’étais franchement fâché en voyant ces images.»

Car le match aurait pu basculer de manière scandaleuse sur cette séquence. Mais heureusement pour les Jurassiens, clairement lésés sur le coup, les Lions ne sont pas parvenus à profiter de leur avantage numérique. Et Jérôme Gauthier-Leduc, convoqué par la sélection à la feuille d’érable pour la Coupe Spengler, a pu se relever. Cette action interroge toutefois sur le niveau du quatuor qui était au sifflet vendredi soir.

Arbitre récidiviste

«C’est vrai qu’il s’agit du même arbitre (ndlr: Cédric Borga) qui était à Fribourg et qui avait refusé d’aller à la vidéo lorsque Andrei Bykov s’était fait charger par Jérôme Bachofner, souligne Stéphane Rochette, en évoquant le duel du 29 novembre dernier entre Dragons et Lions. Il était alors resté sur sa décision de ne donner que deux minutes, alors que dans la foulée le Zurichois a finalement écopé de trois matches de suspension par la Ligue.»

Puis de revenir sur la rencontre entre Lausanne et Ajoie. «Je ne m’explique pas cette non-décision car c’est tellement évident, poursuit-il. Même une personne qui ne connaît pas le hockey sur glace peut voir cette faute. Je suis conscient qu’il y a bien des situations où les arbitres n’ont pas le bon angle et où il est difficile de juger la scène. Je peux aussi entendre que les arbitres ont peut-être eu un doute si Jiri Sekac a directement touché la tête de son adversaire ou s’il a pris tout le corps (ndlr: «full body contact», en l’occurrence la poitrine et la tête). Mais là, il n’y a aucune excuse pour les quatre arbitres, encore plus avec cette nouvelle possibilité de visionner la vidéo.»

«À mon avis, Jiri Sekac va écoper de deux ou trois matches de suspension.» Stéphane Rochette, ancien arbitre

Chose que le département disciplinaire de Swiss Ice Hockey a fait puisqu’il a annoncé samedi matin qu’une procédure ordinaire avait été ouverte à l’encontre du joueur lausannois. À quelle sanction ce dernier doit-il s’attendre? «Ça devrait entrer dans la catégorie deux, prédit Stéphane Rochette. À mon avis, il va écoper de deux ou trois matches de suspension, ce qui serait logique.»

Le club de Malley pourra difficilement contester la future suspension de son attaquant tchèque.