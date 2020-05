Insolite

Sélection des duos les plus improbables de la musique

Les collaborations sont légion entre artistes. «20 minutes» en a sélectionné quelques-unes qui ont marqué l’histoire de la musique. Ou pas.

Les duos sont de plus en plus communs dans la musique actuellement. Il n’y a qu’à voir la sortie, vendredi 8 mai 2020, de «Stuck with U», signé Justin Bieber et Ariana Grande. Là, ces deux artistes partagent le même registre pop sur un morceau en commun. Mais ça n’a pas toujours été le cas dans l’histoire de la musique. Ce qui a donné naissance à bon nombre de duos improbables qui sont à découvrir dans le diaporama ci-dessus et en vidéo dans des clips ci-dessous.