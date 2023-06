Cyclisme: Sélectionné par Ineos, Egan Bernal va retrouver le Tour de France

«C'est un mélange de talent et d'expérience», a estimé Rod Ellingworth, l’un des responsables de l'équipe britannique. Laquelle n'a pas désigné de leader incontesté, comme c'est souvent le cas pour Ineos. Ellingworth a salué «le caractère et la résilience» d'Egan Bernal, ainsi que «les efforts extraordinaires qu'il a accomplis pour revenir au premier plan». «Evidemment, en tant qu'ancien vainqueur, il apportera son expérience de la course et son attitude de vainqueur au groupe», a-t-il ajouté.