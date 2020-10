Selena Gomez a le bureau à domicile le plus confortable

Avec les chiffres du coronavirus qui augmentent, même les plus grandes stars mondiales sont contraintes de se mettre en télétravail. Un petit coup d’œil dans leurs intérieurs montre que même dans les plus grosses villas, les bureaux sont souvent assez modestes et petits.

Chris Pratt (41 ans)

Dans «Jurassic Park» Chris Pratt apprend aux dinosaures ce qu’est la peur. Mingle Media

Peut-être que les négociations dans le bureau de l’acteur n’ont pas toujours de quoi faire rire. Realtor.com/Variety.com

La star de «Jurassic Park» et d’«Avengers», Chris Prat, ne semble pas avoir besoin de beaucoup de place dans son bureau, qu’il a aménagé plutôt sobrement dans sa villa de quatre millions de francs, située dans les Hollywood Hills. L’accès direct à la terrasse et le grand écran sont toutefois de jolis détails que l’on aimerait également avoir dans son bureau à la maison.

Charli XCX (28 ans)

Faire du télétravail est fatigant – la musicienne Charli XCX a besoin de faire une pause. Instagram/Charli_XCX

Pas de doute, il doit s’agir de la pièce dans laquelle la musicienne travaille. Realtor.com/Variety.com

Nul besoin de table dans le bureau de Charli XCX, quelques instruments de musique et les canapés suffisent pour composer dans la détente. Elle a d’ailleurs racheté sa villa de 550 m² avec six chambres à coucher et quatre salles de bains dans les Hollywood Hills à son collègue musicien, Calvin Harris pour la somme de cinq millions de francs.

Tommy Hilfiger (69 ans)

Quand il travaille de chez lui, le styliste américain, Tommy Hilfiger, a surtout l’air d’avoir besoin d’une chose: de couleurs vives. REUTERS

On n’a pas de mal à imaginer que cette pièce invite à la créativité. Realtor.com/Variety.com

La villa de Golden Beach de Tommy Hilfiger, à Miami (Floride) fait près de 1’400 m². Du coup, les dimensions du bureau paraîtraient presque petites. Cela dit, le créateur n’a pas hésité à mettre le paquet au niveau de la couleur et au niveau du prix, car la villa lui a coûté 22 millions de francs.

Katy Perry (35 ans)

La chanteuse Katy Perry vient de devenir maman. Pas sûr qu’elle ait actuellement le temps de composer de nouvelles chansons. Instagram/Katy Perry

Il est donc presque logique que son bureau ressemble à ceci. Realtor.com/Variety.com

Un studio de musique entièrement équipé avec une belle vue est tout ce dont Katy Perry a besoin pour travailler dans sa villa de Beverly Hills. Lorsqu’elle n’a pas le cœur à composer, il lui reste tout de même 400 m² à disposition.

Shia LaBeouf (34 ans)

L’acteur Shia LaBeouf a l’air un peu inquiet. John Bauld de Toronto, Canada

Sa mine dépitée pourrait bien être liée à son bureau tout riquiqui. Realtor.com/Variety.com

En voyant le bureau de Shia LaBeouf, on ne peut qu’espérer (pas seulement pour lui) que le monde ne connaîtra pas un reconfinement. Mais avant de commencer à avoir de la pitié pour l’acteur, sachez que les autres pièces de sa propriété de Sherman Oaks, à Los Angeles, sont plutôt spacieuses et belles.

Selena Gomez (28 ans)

Selena Gomez prend la pose au bord de la piscine de sa villa de Studio City, à Los Angeles. Instagram/Selena Gomez

Avec son puits de lumière zénithal et sa cheminée, le bureau de Selena Gomez est sans doute le plus confortable de tous les bureaux de célébrités. Realtor.com/Variety.com

Le projecteur dans le coin de la pièce rappelle que le bureau appartient à une actrice. Une fois le travail accompli, elle peut aller se prélasser dans la piscine se trouvant dans l’immense jardin. Malgré tout, la chanteuse cherche à vendre sa villa pour un peu plus de deux millions de francs.

Tobey Maguire (45 ans)

L’acteur Tobey Maguire vient tout juste de finir le tournage de «Spider-Man 3». gdcgraphics

Et voici où travaille Tobey. Le bureau fait un peu penser à une chambre d’étudiant. Realtor.com/Variety.com

Lorsqu’on jette un coup d’œil dans le bureau de Tobey Maguire, l’interprète de «Spider-Man», on pourrait croire que l’acteur vit dans une baraque. Mais les apparences sont trompeuses. La maison est située dans le quartier cossu de West Hollywood, coûte plus de quatre millions de francs et a une superficie de plus de 300 m².

Chrissy Teigen (34 ans) et John Legend (41 ans)

Chrissy et John rayonnent sous les couleurs de l’automne. Instagram/Chrissy Teigen

Le bureau de Chrissy Teigen et John Legend se veut très sobre et est manifestement aménagé avant tout pour y faire des réunions. Realtor.com/Variety.com

Le bureau de Chrissy Teigen et John Legend dans leur villa à 17 millions de Beverly Hills se veut spacieux et aéré. Il n’y a rien à redire sur la propriété, si ce n’est peut-être la vue sur le pylône électrique penché. Avec près de 1’000 m², neuf chambres à coucher et six salles de bains, tout le monde devrait y trouver sa place.

Kristen Stewart (30 ans)

Christen saluant la foule à l’occasion du Festival de Cannes. Georges Biard

Le bureau de Christen Stewart pourrait être celui d’un adolescent. Realtor.com/Variety.com

Dans le bureau personnel de Christen Stewart, on a l’impression qu’un adolescent va surgir d’une minute à l’autre et réquisitionner les lieux. Il s’agit pourtant bel et bien de celui de l’actrice trentenaire, dans sa villa de bord de mer, à Malibu.

Emma Roberts (29 ans)

Emma Roberts s’est fait connaître grâce à la série «American Horror Story». dominick D

Emma Roberts a installé son bureau dans les combles de sa propriété. Realtor.com/Variety.com