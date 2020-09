Selena Gomez accusée d’avoir copié Fenty, la marque de Rihanna

La très attendue ligne de beauté de Selena Gomez a été lancé e au début de mois de septembre et déjà, il y a un caillou dans la chaussure. Sur Twitter, les fans de Riri, à qui manifestement rien n’échappe, dénoncent des ressemblances frappantes entre certains produits Rare Beauty, la marque de l’actrice et chanteuse, et Fenty Beauty, la marque de l’autre actrice et chanteuse.

Jusque-là, on pourrait se dire que c’est un argument assez faible, dans la mesure où les pinceaux de maquillage, toutes marques confondues, ont tendance à se ressembler. Mais le cas du flacon de fond de teint est plus évident. Tous deux sont en verre dépoli, tous deux ont un bouchon rose et une typographie épurée, sans sérif. Encore une fois, beaucoup de bouteilles ressemblent à ça, mais beaucoup de bouteilles ne ressemblent pas à ça non plus.